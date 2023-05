Revelan en Inai supuesto boicot desde Gobernación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río, reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, para que los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información.

En conferencia de prensa, la comisionada explicó que en chats de las unidades de transparencia circulan mensajes que señalan que ya no tienen la obligación de atender las peticiones de transparencia.

"Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia de acercó y me dijo: ´Comisionada qué hacemos, las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen ya no vamos a entregar nada´. Yo le pregunté: ´¿Quién les dijo eso?´, y me responde: ´no puedo decirle pero es el segundo abordo´, y bueno, el segundo abordo es el secretario de Gobernación", acusó la comisionada.

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que muestra de que se están dejando de atender las solicitudes de transparencia es que solo la semana pasada, los recursos de revisión prácticamente se duplicaron.

"La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos o no hay respuestas o estaban incompletas", detalló.

Por lo anterior, las comisionadas y los comisionados llamaron a los 779 sujetos obligados a que sigan atendiendo las solicitudes de información.

"Si no lo hacen, solo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, ahí están los recursos, pero así fue, nos dijeron que están recibiendo órdenes de no contestar las solicitudes de transparencia", insistió la comisionada del Río.

Explicaron que ya han solicitado, a través de oficios oficiales, el diálogo con Adán Augusto López, pero no han obtenido respuesta.

Confiaron en que el pleno del Inai pueda sesionar lo antes posible, y advirtieron que si no lo hacen antes de septiembre, "estará en riesgo el Presupuesto del Instituto".