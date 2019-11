Revelan que directora de Conacyt sí contrató a diseñadora

Entre investigadores circulan documentos que prueban que Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de moda, sí fue contratada como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), por instrucciones de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, aunque ella lo ha negado anteriormente.

El 13 de diciembre de 2018, "por instrucciones de la directora del Conacyt", Edith Arrieta fue contratada como Subdirectora de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica, se lee en el nombramiento oficial que emitió la Oficialía Mayor. El acuerdo se dio a pesar de su nula experiencia en materia científica.

Documentos recuperados de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que Arrieta Meza fue adscrita a la Dirección de Información y Fomento a la Investigación de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem.

En febrero pasado, en medio de la polémica que generó esta contratación, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, señaló a la prensa: "(Edith Arrieta) no es y nunca ha sido subdirectora de Conacyt. Ayudó en el proceso de entrega-recepción porque tenía conocimiento en temas como el maíz transgénico".

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Transparencia 1111200018719, los Conocimientos Técnicos Específicos para ocupar el cargo que le fue otorgado a Arrieta Meza en la Cibiogem deben estar enfocados a "Biología Molecular, Ingeniería Genética y Biología Moderna". Además, el perfil del puesto especifica que debe tener una experiencia laboral en "investigación en el área de Ciencias Biológicas o Biotecnología y experiencia en gestión de tecnología o transferencia tecnológica", se lee en la descripción.

Sin embargo, Edith Arrieta no cuenta con este perfil ni cumplió los requerimientos elementales del puesto. De acuerdo con el propio curriculum que ella presentó ante el Conacyt, su grado máximo de estudios es el de licenciada en Diseño y Publicidad en Moda por la Universidad Jannette Klein.

También destaca que fue miembro fundador del partido Morena, secretaría General de Morena en Milpa Alta y candidata a la diputación local por el Distrito XXXIV Milpa Alta-Tláhuac. En su hoja curricular subraya además su participación en trabajo social, pero no tiene registrado ningún apartado relacionado en materia científica, mucho menos en biotecnología.

En su momento, Conacyt alegó que su colaboración con Arrieta se "dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de la Ciudad de México".

En el comunicado del 13 de febrero, la directora justificó que "Arrieta posee profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta (...) se ha desempeñado en cargos públicos en la alcaldía de Tlalpan en áreas relativas a la conservación de la agrobiodiversidad, por lo que su perfil completo justificó el encargo que se le dio en Cibiogem".