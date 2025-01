Revés al INE en el juicio de amparo

El juez Primero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, dio un revés al Instituto Nacional Electoral (INE), que le solicitó revocar la suspensión definitiva que otorgó a magistrados y jueces en el juicio de amparo que promovieron contra la reforma judicial.

En acuerdo publicado este viernes, el juzgador rechazó dicha petición al argumentar que el organismo electoral no puede usar como excusa para no cumplir con la medida cautelar el pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues esa "resolución a la que denominó sentencia", no se emitió en un proceso legal, además de que violenta el estado democrático.

El juez afirmó que la determinación de la Sala Superior del TEPJF no tiene efectos vinculantes para el juzgado de amparo a su cargo, ya que su alcance es limitado, pues carece de la fuerza jurídica de sentencia.

Además, expuso, no existe en la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral juicio o recurso alguno que tenga por objeto que el Tribunal Federal Electoral pueda resolver sobre actos de órganos de control constitucional que estén fuera de su esfera de competencia.

Puntualizó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dé claridad en este tema y mientras ello ocurre, las determinaciones judiciales deben ser acatadas por las autoridades responsables.

Ante ello, dio un plazo de 48 horas para que el INE cumpla, sin excusas ni pretextos, con la suspensión definitiva.