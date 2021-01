Revira el PAN: Que organismos autónomos absorban a secretarías por ineficientes

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés lanzó una contrapropuesta al presidente, Andrés Manuel López Obrador y sugirió que los órganos autónomos sean fortalecidos y éstos mismos sean quienes asuman las funciones de algunas secretarías de la Administración Pública Federal por ineficientes, opacas y no dar resultados.

En un comunicado, el líder nacional panista criticó la propuesta del presidente, López Obrador para que los organismos autónomos sean absorbidos por las dependencias del gobierno federal.

Marko Cortés Mendoza aseguró que los órganos autónomos han fortalecido la democracia, y notoriamente son más capaces y eficaces que el propio gobierno.

Indicó que si se trata de "ahorrar recursos públicos" la propuesta de Acción Nacional sería más viable, pues de lo contrario se estaría evidenciando una vez más, que el gobierno morenista lo que busca no es ahorrar recursos, sino controlarlo absolutamente todo, sin equilibrios, ni contrapesos, como nosotros lo hemos denunciado desde el inicio de la actual administración.

"Si se trata de ahorrar, entonces proponemos que sea al revés: que los organismos autónomos, conformados por especialistas, absorban funciones de algunas secretarías", añadió.

"En Acción Nacional desde su fundación hemos apostado por las instituciones, que van más allá de cualquier coyuntura y liderazgo político, apostamos por el fortalecimiento de los organismos autónomos porque creemos en su independencia frente al gobierno en turno, en la idoneidad de sus integrantes y en su eficiencia para dar resultados.

Por eso, le proponemos al Presidente que más bien sean los organismos autónomos los que asuman las funciones de las secretarías porque, en los hechos éstas, son muy ineficientes y opacas, y además no han dado resultados a los mexicanos", indicó.

Cortés Mendoza sostuvo que es fundamental el fortalecimiento de la autonomía y el blindaje presupuestal de los organismos autónomos constitucionales, ya que representan un contrapeso fundamental frente a las decisiones centralistas del gobierno federal.

Por esa razón, Acción Nacional está en contra del debilitamiento de las instituciones que garantizan la transparencia, la libre competencia y el mejoramiento de la economía, contrario a lo que quiere Morena que es acabar con cualquier contrapeso al poder, opinó el líder panista.