"Revocación de mandato, costosísimo espectáculo publicitario de AMLO", critica Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la revocación de mandato no es más que un "costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario" del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que debe ser frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado, advirtió que de realizarse el "capricho presidencial", nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos, recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza.

"Además, la Corte no puede consentir una clara violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación está claramente tergiversado en ratificación de mandato, deformando la figura de empoderamiento ciudadano para revocar el mandato por pérdida de confianza, para ponerla al servicio del gobernante a fin de promover su ratificación de mandato", refirió.

Cortés Mendoza señaló que por ese motivo, desde el PAN insistirán para que las y los ministros de la SCJN den marcha atrás a al ejercicio.

En el mismo sentido, convocó a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar la voz y defender al Instituto Nacional Electoral (INE), pues sostuvo que se trata de un organismo con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra democracia.

"Rechazamos de forma enérgica los ataques contra la institución electoral y sus consejeros orquestado desde el gobierno y su partido", añadió.

Cortés Mendoza expuso que es de preocupar que en la suspensión del acuerdo del INE para posponer la consulta por parte de dos ministras, hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, "con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de ratificar" su mandato".

En cambio, sostuvo, la misma Corte aplicó otro criterio para abordar la controversia constitucional presentada por el INE para que ordene a la Cámara de Diputados asignarle la suficiencia presupuestal para organizar la consulta popular sobre la revocación de mandato.

"Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice", explicó.

El líder panista reiteró la postura de Acción Nacional: "el ejercicio de revocación de empoderamiento ciudadano ahora está completamente tergiversado en ratificación de mandato, está respondiendo completamente a los deseos ególatras del presidente López Obrador, implicando un gasto público absolutamente inútil, sobre todo en momentos en que está fuertemente afectada la economía de las familias mexicanas".

Sobre el mismo tema, Cortés Mendoza aseguró que la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados ante la fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato, es políticamente inaceptable y jurídicamente intrascendente, "pero se inscribe en la misma campaña para desacreditar al INE y a sus consejeros".