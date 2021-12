Revocación de mandato debe llevarse en tiempo y forma: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador debe llevarse a cabo en tiempo y forma, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) usa como pretexto la falta de recursos, pero no ha hecho un programa de austeridad acorde a los tiempos del país y sin utilizar vehículos ostentosos.

"Ellos ponen como pretexto, así lo digo, que requieren más recursos, sin embargo, el Instituto Electoral no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país, recibe muchos miles de millones de pesos, y creemos que con este recurso que tiene puede distribuirse adecuadamente para realizar esta consulta de revocación de mandato", comentó.

Tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía de Xochimilco, la mandataria capitalina señaló que este ejercicio democrático es una disposición constitucional, por lo que debe realizarse sin contratiempos, "no es un asunto que ellos puedan determinar, es muy claro fueron seis consejeros ante cinco, y el discurso del consejero presidente del INE, se ve claramente que no están de acuerdo con la revocación de mandato"

Por lo anterior recomendó al INE llevar a cabo un plan de austeridad interno, dado que el objetivo de esta institución es promover la democracia electoral y participativa, por ello reiteró el llamado a que este ejercicio se lleve a cabo en el tiempo que fue planeado, y enfatizando que se tienen las suficientes firmas para ello.

"Que dejen de viajar, utilizar vehículos ostentosos, y que hagan un programa de austeridad interno, entonces esa es la recomendación al Instituto Nacional Electoral, su objetivo es promover las elecciones o la democracia participativa. Entonces el llamado a que recuperen la revocación de mandato para el tiempo que fue planeado, además ya se entregaron las firmas suficientes", añadió.

Ayer, gobernadores y gobernadoras de Morena realizaron un posicionamiento dieron a conocer un posicionamiento contra la decisión del INE sobre posponer la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que advierten que atenta contra derechos constitucionales, por lo que pidieron a los consejeros de este organismo reconsiderar la determinación.