Ricardo Anaya a AMLO: La UNAM no es tuya

Luego de que el presidente Andres Manuel López Obrador declaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) "se derechizó", que las facultades se llenaron de conservadores y que se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales, Ricardo Anaya, excandidato presidencial, le pidió respetar la autonomía de la máxima casa de estudios.

A través de redes sociales, Ricardo Anaya contó que su abuela empezó a dar clases en la UNAM antes de que López Obrador naciera, además que ahí estudiaron sus papás y también hizo su doctorado.

"La UNAM no es tuya. Respeta su autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México", escribió el excandidato presidencial del PAN.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador reafirmó: "Claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal".

"No dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal del saqueo que imperó durante 36 años, a ver cuántos tratados, ensayos sobre la corrupción, sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas (...).

"Dicen 'nos ofendió el presidente, vamos a marchar´, ojalá lo hagan, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo porque se hamburguesaron", declaró el Presidente al responder al diputado Gabriel Quadri, quien señaló que aunque no estudió en la máxima casa de estudios, estaría dispuesto a marchar contra López Obrador.