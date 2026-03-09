Ricardo Anaya critica tope de pensiones doradas en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).-

manifestaron su

a lapara eliminar las "pensiones doradas" de altos exfuncionarios públicos, que será discutida y votada esta semana, pero cuestionaron el esquema para definir elde esos ingresos.Entrevistados en el Senado, por separado,coincidieron en que existenque deben desaparecer; sin embargo, señalaron problemas técnicos y jurídicos en la propuesta, lo que anticipa unasobre la forma en que se establecerán los límites.pideenEl coordinador delen el Senado,, aseguró que su partido está completamente de acuerdo en eliminar esos ingresos exorbitantes, porque la existencia de pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, así como más de cien beneficiarios que reciben más de 400 mil pesos al mes, es "escandaloso e indefendible".Sin embargo, criticó la forma en que lapretende fijar el tope, con base en el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo."Laestá hecha con las patas. Está muy mal planteada, porque lo que pretenden es que elde las pensiones se fije en función, fíjense nada más, delde la República, lo cual es un absurdo, porque si el día de mañana esta presidenta o quien sea presidente de la República después, decide subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones. Y si deciden bajarse el sueldo, entonces disminuyen las pensiones."Lo que se tiene que hacer técnicamente es toparlas en, unidades de medida. Por ejemplo, así están topadas las del ISSSTE. Las pensiones del ISSSTE están topadas a 10, que son más o menos 35 mil pesos. Las pensiones del IMSS están topadas a 25, que es un poco más de 85 mil pesos. Si lo que se quiere es que sea la mitad del, o sea 70 mil pesos, está muy bien. Hay que topar las pensiones a 20", puntualizó.respalda que "bajen"Por su parte, el coordinador delen el Senado,, adelantó que su bancadade la reforma, al considerar que lasno son justificables.El legislador afirmó que elrespaldará cualquier medida que reduzca jubilaciones excesivas sin importar en qué sexenio se hayan originado."Siempre estaremos a favor de que lasbajen", sostuvo.No obstante, indicó que su grupo parlamentario también analizará el tema de la, para evitar que se vulnerenno resuelvedel: MCDe, su coordinador parlamentario,, adelantó que su bancada tambiénde eliminar, al considerar que va en línea con laSin embargo, advirtió que lano resuelve eldelen México, que enfrenta retos más amplios, como suy los riesgos de sostenibilidad financiera."El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del", señaló.La, que será discutida este martes en, forma parte de la agenda del gobierno de la presidenta Sheinbaum para reforzar lay evitar que servidores públicos reciban jubilaciones superiores al salario presidencial.