Ricardo Anaya da positivo a Covid-19

El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, informó a través de su cuenta de Twitter haber dado positivo a Covid- 19.

A través de un mensaje en Twitter, Anaya Cortés informó que recibió los resultados y salió positivo. Indicó tener síntomas leves, por lo que se aisló y pidió a todos los mexicanos cuidarse mucho.

El pasado lunes 19 de octubre a través de un video difundido por la misma red social expresó su opinión sobre la seguridad del país, y detalló que falló la estrategia de militarizar al país, iniciada por Felipe Calderón: fracasó, al igual que la continuada por Enrique Peña Nieto e "increíblemente profundizada" por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador .

"Está muy claro el fracaso de la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada con Peña Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador", agregó al concluir que "también está claro que los abrazos, la claudicación, las ocurrencias y la frasecitas del presidente no llevan a ninguna parte".

En el material, Anaya describió que no quiere engañar a nadie pero resolver este problema lleva tiempo, pero no se puede resignar a vivir con esos niveles de violencia.

A dos años de haberse retirado de la política, el pasado 21 de septiembre Anaya dijo regresar de lleno a la vida pública con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México.

"Frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente", indicó el panista.

Por medio de un video, el queretano advirtió de "los graves riesgos que corremos" si no corregimos el rumbo del país, pues el desastre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es evidente.

Tras reaparecer en las redes sociales para desmentir las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien declaró ante la Fiscalía General de la República haber entregado en 2014 al entonces diputado del PAN 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro; Ricardo Anaya ha arremetido en constantes ocasiones en contra del gobierno de López Obrador.

Incluso lanzó un video para presentar su libro: "El Presente, el Pasado y el Futuro de México", en donde hace una serie de críticas a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador y adelanta que la estrategia de abrazos y no balazos, fracasó.

Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado. Cuídense mucho. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 23, 2020