Ricardo Anaya refrenda su apoyo al INE

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, refrendó su respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), y celebró las manifestaciones que hubo en todo el país "a favor del INE y de la democracia".

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, señaló que "podrá a veces no gustarnos el resultado de una elección, pero no hay duda de que lo mejor es dejar que sea la gente, con su voto, la que tenga la última palabra".

"Yo mismo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE".

Denunció que "con una bola de mentiras quieren quitar al INE", igual que quitaron "con mentiras" el Seguro Popular, las guarderías y los tratamientos para los niños con cáncer.

"Que no se nos olvide que es el voto lo que nos hace a todos iguales. Porque no importa si eres jornalero o empresario, podrás ser el más rico, pobre, joven, adulto. Cada voto vale igual y por eso el voto nos hace iguales a todos. Y el voto es además una herramienta muy poderosa. Te da el poder para poner en el gobierno a los que tú crees que van a hacer bien las cosas, y para quitar a los que lo están haciendo mal", argumentó.

Anaya Cortés, acusó López Obrador de emitir una "nueva mentira" en torno a las pretensiones de su reforma electoral.

"La nueva mentira que están usando para desaparecer al INE es que el INE es muy caro. Nomás que con el dinero que están tirando en Dos Bocas alcanzaría para mantener al INE 25 años. Solo las pérdidas de un año de PEMEX y la CFE equivalen a 23 años de operación del INE", detalló.

El líder panista sostuvo que, lo que no dicen, es que por mucho, el principal gasto del INE es lo que cuesta que casi 95 millones de personas tengamos una credencial para votar con fotografía que no se puede falsificar, "por lo bien hecha que está y por todas las medidas de seguridad que tiene".

Anaya dijo que la maniobra del gobierno que se esconde detrás de los ataques al INE "es que ahora el gobierno quiere tener el control de la credencial para votar y del padrón electoral, lo cual es sumamente peligroso, porque fue lo que permitió los fraudes en el pasado".

Anaya Cortés advirtió que a nadie le conviene que sea el gobierno o un partido político el que tenga el control de las elecciones, del padrón electoral o de la credencial para votar.

"Y, además, si están tan seguros de que van a ganar, si están tan seguros de que están gobernando muy bien, entonces ¿por qué quieren tener el control del árbitro electoral?", cuestionó.

Los datos están a la vista, agregó: "con un árbitro autónomo, independiente, ganó el PAN en el 2000, el PRI en 2012 y Morena en 2018".

Por ese motivo, el excandidato presidencial reiteró su llamado inicial: "lo mejor es dejar que la gente, con su voto, sea la que tenga la última palabra. Y por eso hay que defender al INE".