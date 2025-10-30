logo pulso
Nacional

Ricardo Monreal anuncia reasignaciones en el PEF 2026

Detalles sobre las modificaciones previstas en el PEF 2026

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:20 p.m.
A
Ricardo Monreal anuncia reasignaciones en el PEF 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que sí habrá cambios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2026), y explicó que el predictamen que circula sin modificaciones, se debe a un protocolo, pues no se han terminado de cuadrar las reasignaciones.

En conferencia de prensa, detalló que por protocolo, se tuvo que circular el predictamen, toda vez que la Comisión de Presupuesto dictaminará el próximo lunes.

Puntualizó que el mismo lunes se presentarán las modificaciones, que prevén reasignaciones por alrededor de 16 mil millones de pesos en los rubros de educación, medio ambiente, infraestructura, y cultura.

"Responde a que no se ha terminado de hacer las reasignaciones, Si habrá reasignación en estos cuatro rubros", explicó.

SLP

El Universal

Detalles sobre las modificaciones previstas en el PEF 2026

