logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Fotogalería

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles

El presidente del Comce resalta la importancia del sector exportador en la economía mexicana

Por El Universal

Octubre 30, 2025 01:33 p.m.
A
Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A pesar del cambio de reglas en el comercial mundial, México logró mantener sus exportaciones como motor de crecimiento, coincidieron expertos.

Durante el 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, el presidente ejecutivo del Comce, Sergio Contreras, dijo que en los primeros nueve meses del 2025 el intercambio de mercancías de México con otros países creció 5.7%.

"¿Eso qué quiere decir? Que los aranceles, la logística y todo lo que ha sucedido en este año lo hemos superado porque se sigue consolidando el sector exportador...el cual es muy importante, es el 75% del Producto Interno Bruto de México", añadió.

Explicó que las exportaciones son la "columna vertebral" de la economía mexicana, porque genera empleo y abre oportunidades a pequeñas y medianas empresas con el exterior, ya que pueden ser proveedoras de las cadenas productivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que también atrae inversiones, como los más de 30 mil millones de dólares en el primer semestre del 2025.

En la inauguración del evento organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), el presidente honorario del consejo, Valentín Diez Morodo, destacó que el comercio exterior no solamente mueve productos sino que también construye puentes.

En ese sentido resaltó la importancia de dicho sector para el país, al señalar que "nos convirtió en la décima economía exportadora del mundo".

Agregó que aunque "hoy enfrentamos retos y tiempos de transformación que nos obligan a reconocer un nuevo orden de comercio mundial. Este entorno nos exige adaptarnos con resiliencia, innovación y la necesidad de fortalecer nuestras cadenas de valor".

Consideró que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel esencial porque representan el motor de la productividad nacional para la exportación.

En su intervención, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, explicó que es necesario tener una visión de país, en la que se tiene que detonar un círculo virtuoso en el que participe la academia, el sector público y privado.

Dijo que estamos en momentos en que se replantea la postura de México ante una forma de entender la globalización y la economía en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles
Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles

Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles

SLP

El Universal

El presidente del Comce resalta la importancia del sector exportador en la economía mexicana

Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación
Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación

Elementos navales rescatan a 28 menores en embarcación

SLP

El Universal

Tras ser rescatados en altamar, los menores son trasladados al puerto de Topolobampo para investigación

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas
Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

SLP

El Universal

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos
Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

SLP

El Universal

Enfatizaron que los 950 pesos que ofrecen por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición