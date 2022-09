Ricardo Monreal presume en redes versión animada de su "RapReal"

El senador Ricardo Monreal Ávila mostró esta tarde la versión animada de su "RapReal".

Inspirado en su vida e interpretado por él, Monreal Ávila estrenó a través de su cuenta de Twitter esta versión donde aparece con lentes y rapeando muy a su estilo.

Además, agradeció a sus seguidores por apoyarlo y dejar ver su creatividad en esta nueva versión de su rap.

"Mi agradecimiento a todas las personas que con su creatividad simpatizan y apoyan nuestra causa; un ejemplo es el "#RapReal", que ahora me hicieron llegar en versión animada. Puro talento mexicano, ¡gracias!".

En julio pasado, el senador de Morena publicó en sus redes sociales el "RapReal", donde señala que "No me gustan las poses, me gusta ser natural, sin frivolidades y sin poses. El político tiene que ser auténtico".

La melodía habla de sus gustos, trayectoria y definiciones políticas.

En el nuevo clip animado se puede ver a Monreal con lentes oscuros, una cadena con su inicial "M" y siendo apoyado por sus seguidores.

