Riñas y otros escándalos de La Cantina 25

Un video evidenció los momentos en los que dos mujeres se lían a golpes afuera del bar Cantina 25 en Morelia, un día antes de la masacre en ese lugar que dejó seis personas muertas y dos más lesionadas. Consultadas al respecto, autoridades de seguridad señalaron enfáticas que no hay pruebas, de momento, para afirmar que esa riña desató el ataque armado.

En el video de 24 segundos se ve a dos mujeres que pelean afuera de ese bar ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, frente al personal de seguridad del establecimiento. Los hombres solo son simples espectadores de la riña entre las jóvenes y no hacen nada por detener las agresiones. Una de las mujeres agarra a golpes a la otra, la cual se defiende y la derriba entre la banqueta y un automóvil compacto. Las autoridades locales dijeron que esa pelea entre mujeres se suscitó el pasado sábado: es decir: un día antes de que un grupo de civiles armados atacaran a clientes de ese bar. Precisaron que no hay pruebas para "sugerir" que esa pelea haya desatado la masacre. Expusieron que esa hipótesis tendrá que ser descartada por la Fiscalía de Michoacán, una vez que avancen las investigaciones del caso.

El comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi, afirmó que el ataque armado fue un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Otros escándalos Además de que ha sido sancionado por no respetar las disposiciones sanitarias, afuera de esa sucursal de la Cantina 25, se han suscitado otros hechos de violencia. La madrugada del 14 de agosto del año 2020, sujetos armados dispararon contra el establecimiento y causaron daños a la fachada. En esa ocasión, no se reportaron personas lesionadas, ya que el bar estaba cerrado. El pasado 6 de septiembre por la noche, la sucursal de Cantina 25, en la zona comercial de Altozano, fue clausurada por incumplimiento de las medidas sanitarias.

Antes, el 12 de abril de este mismo año, se suscitó una batalla campal entre clientes, afuera de la sucursal de esa cadena, pero en Apatzingán, que dejó varios lesionados. En un video publicado en redes sociales, se ve cuando cerca de 15 hombres se agarran a golpes y a botellazos, sin que la Policía local interviniera. En esa misma sede de Cantina 25, pero el 25 de septiembre pasado, también un par de jóvenes se pelean afuera del bar.nComo en todos los casos, tampoco hubo personal de seguridad del lugar o policial, que detuviera esos hechos de violencia. El 14 de agosto, una joven denunció que fue drogada dentro de esa misma sucursal de Tierra Caliente y que cuando salió fue asaltada. La empresa dijo en un boletín que le preocupaba lo sucedido, aunque negó que fueran los responsables de ese hecho.



Tras ataque, bar fija postura

Con relación a la masacre ocurrida la madrugada de este lunes, la sucursal de Morelia, dijo que ya no había clientes dentro del establecimiento cuando sucedió el ataque. Contrario a lo que las autoridades municipales denunciaron, Cantina 25 negó que operara de manera irregular en los horarios establecidos.

Además que "tal y como lo saben nuestros clientes, su seguridad y la de nuestros colaboradores, es prioridad para nosotros" y "derivado de la situación en seguridad por la que atraviesa el país, no podemos exponer la integridad personal de nuestros clientes ni la propia", cita su comunicado.

La empresa señala que la única medida que se puede adoptar, es la de llamar de forma inmediata a las autoridades competentes. Ello, menciona, "sin que nuestra empresa pueda ser responsable de lo que sucede en la vía pública, ni de acciones individuales que deberán ser atendidas por las autoridades".