Rinden homenaje luctuoso a can rescatista "Frida"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Durante la ceremonia luctuosa, el maestre retirado de la Secretaría de Marina (Semar), Israel Arauz, quien fue manejador de la perrita rescatista "Frida", recordó que en el terremoto en Ecuador en 2016 localizó los cuerpos de una familia.

"Les diste la oportunidad que tuvieran una sepultura digna, les diste el consuelo hacia la vida eterna.... mi gordita muchas gracias por este tiempo de compañía, tú sabes que hubiera querido estar contigo en los últimos momentos y agradezco a mis compañeros que hicieron lo posible por ti en tus últimos ladridos.

"En mi caso te llevas parte de mi, pierdo una amiga, es un dolor profundo no poder a acariciarte, bañarte... salir a entrenar, te extraño y me quedo con tu carita en mi mente. Nos vemos gordita hasta la próxima misión", manifestó Arauz con la voz entre cortada y acompañado del titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

El Secretario depositó la urna de la perrita en la base de la escultura de bronce en las instalaciones de la dependencia en la alcaldía Coyoacán.

En su discurso el titular de la Semar señaló que "Frida" se convirtió en símbolo de amor y solidaridad, "nuestra labrador nos dio motivos para no perder la fe, nos recordó lo mucho que podemos hacer donde un ladrido puede ser la diferencia y confirmamos que los sentimientos no conocen nacionalidad".

Abundó que "Frida" nos deja ejemplos a seguir su valentía, coraje y tenacidad porque nunca se venció. Detalló que fortalecerán su legado. "'Frida' descansa en paz".

La perrita color miel, de 13 años, tenía problemas de cadera, articulaciones y a principios de año se le detectó un tumor el cual estaba siendo tratado.

El 7 de octubre se efectuó la develación de su escultura en bronce, en las instalaciones de la Marina, donde se rindió homenaje por su labor en las misiones que se le encomendaron.

En esa ocasión el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina dijo que "Frida" había dado esperanza a miles de familias mexicanas en los momentos más apremiantes.

La can participó en el terremoto de Haití: 12 de enero de 2010, localizando a 12 personas vivas y 12 sin vida.

En 2013 participó en los grupos de apoyo para la localización de personal civil atrapadas bajo escombros y estructuras colapsadas, debido a una explosión ocurrida en la Torre de Pemex, localizando ocho personas sin vida.

En 2017, se integró a las brigadas internacionales de auxilio y búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros, en Ecuador, en el cual se presentó un deslave y localizó a 20 personas sin vida.

Sus últimas participaciones operativas como perro de rescate, fueron en Oaxaca el 7 de septiembre de 2017, localizando a una persona sin vida. Y otro en la Ciudad de México durante los terremotos del año 2017, localizando a dos personas sin vida.

"Frida" pasó a situación de retiro el 24 de junio del 2019, en el marco del "Día Internacional del Rescatista", en el cual entregó su equipo táctico y recibió un juguete, como símbolo del inicio de su nueva vida; asimismo, llevó una rutina tranquila que le permitió descansar luego de sus años operativos.