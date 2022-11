Riñen bikers y ciclistas por la vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.- “El problema no son las motos, el problema es el que anda arriba de ellas”, dice la señora Margarita, encargada de un puesto de revistas ubicada en el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas.

Ahí, asegura, ha visto cómo incluso los motociclistas han atropellado a ciclistas o se pelean con ellos cuando los primeros invaden a toda velocidad la ciclovía, que en teoría debería ser únicamente para los ciclistas.

En toda esa artería —Insurgentes—, pero también en Paseo de la Reforma es común ver cómo los bikers de baja cilindrada, y principalmente repartidores, también de manera sistemática, invaden el carril del Metrobús para ganarle el paso a los automovilistas, lo que en más de una ocasión, a decir de la testigo, ha terminado en discusiones e insultos entre los repartidores, los conductores y choferes del transporte público, todo sin que las autoridades intervengan, pues todo pasa muy rápido.

Para los peatones y empleados de toda aquella zona de oficinas el problema se agudizó luego de la pandemia por Covid-19, cuando nadie quería salir de sus casas y entonces optaron por hacer pedidos a domicilio de todo, desde medicinas, comida hasta el supermercado; dicen que aún se está a tiempo de controlarlos, pues tampoco respetan nada ni a nadie, y lo peor, ninguna autoridad pareciera que los puede meter en cintura.

“Ya son un problema grave, las autoridades deben encontrar la manera de meterlos en orden, de limitarlos, sancionarlos o algo, porque mira, luego ya ni caminar se puede porque agarran las banquetas de estacionamiento y uno no les puede decir nada porque se te van todos encima. Estuvo perfecto que nos ayudarán en la pandemia, bien por ellos, pero creo que se está saliendo de control”, dice Francisco, empleado de oficina.

Para los ciclistas de Insurgentes el problema también es de llamar la atención: “Ahora resulta que no sólo debo cuidarme de los carros, ahora también de las motos. Entendemos que todos tenemos prisa y queremos llegar a casa, a comer, al trabajo, pero esos compas luego se pasan, se meten a la ciclovía a toda velocidad y nosotros nos tenemos que hacer un lado junto a los carros o subirnos a las banquetas.

“Mira, no hay problema que usen la ciclovía, al fin de cuentas es de todos, pero si lo hacen con precaución, con cuidado y por tramos cortos, todos cabemos, el problema es que cuando estos cuates la agarran como pista y eso no se vale, hemos visto que hasta nos atropellan, no tienen el más mínimo respeto por nada ni por sus vidas, y en sus prisas nos llevan a todos”, comenta José Luis, ciclista capitalino quien ahora advierte que ellos deben tener una preocupación más: los motociclistas repartidores.

El encono entre ciclistas, automovilistas y choferes de transporte contra bikers se da en medio del debate que tienen las autoridades para regular la circulación de motos en la Ciudad de México.