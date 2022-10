Risco exhibe posible abuso de taxi de aplicación

Para cientos de usuarios de apps de transporte, es un momento de intriga saber si el chofer que les fue asignado va a ir por ellos o simplemente se quedará parado durante varios minutos o incluso horas con tal de no cancelar el viaje. Así lo denunciaron cibernautas quienes empatizaron con el periodista Javier Risco, luego de que este compartiera un tuit en el cual señala que no va a cancelar el viaje de la aplicación Uber la cual le marcaba un tiempo de espera de 51 minutos.

"Te la pelaste compa del @Uber_MEX, no voy a cancelar. Que empiece este sábado con una victoria con café en mano", escribió el locutor de radio junto a capturas de pantalla del hecho.

Te la pelaste compa del @Uber_MEX, no voy a cancelar. Que empiece este sábado con una victoria con café en mano. pic.twitter.com/RBdCOP6lIZ — Risco (@jrisco) October 15, 2022

Usuarios polemizan tardanza de servicio de taxisEn los comentarios de dicha publicación y en tuits generales los cibernautas aseguraron que siempre tienen que lidiar con choferes que no les quieren cancelar los viajes o que los tienen esperando durante mucho tiempo. "La nueva con DIDI. Pedí un viaje normal, iba con mi novio. La aplicación me avisa que el viaje es solo para mujeres, le escribo a la chica diciéndole que va un hombre y me pide que cancele, pero yo nunca pedí ese tipo de viaje. Estuvo como 10 minutos hasta que ella canceló", comentó otra usuaria.Al respecto, las aplicaciones de redes sociales únicamente contactan al usuario que realiza la denuncia, ofrecen darle seguimiento al asunto pero, de acuerdo con los internautas, los incidentes cada vez se multiplican más."Ya es tiro por viaje. De los últimos 4 ubers que he tomado, 3 me han hecho lo mismo", escribió otra usuaria que se quejó del servicio."No cancelé a pesar de que se alejó por poco más de 2 hrs.", escribió el politologo Javier Márquez.Cabe mencionar, que en algunas aplicaciones de transporte, al momento de cancelar un viaje la empresa dueña del servicio puede sancionar monetariamente a quien haya suspendido el viaje, ya sea chofer o pasajero.¿Se me cobra por cancelar un viaje en Uber?Puedes cancelar el viaje en cualquier momento en la app de Uber, pero es posible que se te cobre una tarifa de cancelación si lo haces después de que se te asignó un socio de la App.Las tarifas de cancelación se usan para compensar a los socios de la App por el tiempo y esfuerzo que invirtieron en viajar hasta tu ubicación. Solicita un viaje solo cuando tengas todo listo para salir y estés cerca del punto de partida. Así será más fácil el inicio de viaje para los usuarios y socios de la App.