La catedral de Notre Dame, en París, fue el escenario de una de las decisiones más determinantes de una mujer que fue periodista, literata, feminista y gran amiga de Federico García Lorca: Antonieta Rivas Mercado, quien se suicidó en el interior de la iglesia con una pistola, la cual, era propiedad de José Vasconcelos.

De acuerdo con José Juan de Ávila, para "Confabulario" de EL UNIVERSAL, Antonieta Rivas Mercado fue promotora de revistas literarias, traductora, cuentista y cronista de la campaña presidencial de José Vasconcelos y, además, un personaje "incómodo" para el expresidente Plutarco Elías Calles por la crítica que siempre ejerció hacia éste y sus sucesores.

"Antonieta era una mujer muy famosa en su tiempo, todo el mundo la conocía en el México de 1927, de cierto México con un nivel sociocultural alto. En ese tiempo se decía que uno no podía decir que conocía México si no conocía a Antonieta Rivas Mercado. Pero en parte lo que ocurrió fue la forma en que murió: el suicidio. Ella muere el 11 de febrero del 31 y lo previo al suicidio fue su cercanía a José Vasconcelos y a la campaña presidencial. Antonieta fue muy señalada por el gobierno que se supone que no era el de Calles, pero ahora sí sabemos que sí, el Maximato, que empezó con Emilio Portes Gil. Antonieta era una mujer muy señalada por su postura social, económica y de apoyo al candidato opositor, en la campaña de Vasconcelos, que sí ganó la elección, pero hubo un fraude total", de acuerdo con "Confabulario" de EL UNIVERSAL.

Según el blog de la autoría de Anton Castro, Antonieta Rivas Mercado nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1900, en la casa de sus padres en la calle de Héroes 45. Su padre era el distinguido arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de la columna de la Independencia, el Teatro Juárez de Guanajuato y el Palacio Municipal de Tlalpan; y de Matilde Cristina Castellanos Haff.

Fue una niña con muchos beneficios económicos, pues tuvo la oportunidad de estudiar danza clásica, con frecuencia viajaba a Europa y aprendió inglés, francés, alemán, italiano y griego.

"Cuando era todavía una niña y estallaba la Revolución Mexicana, Antonieta enfrentó la dura situación de quedarse como la señora de la casa, porque su madre se fue a Europa con su hermana Alicia para seguir a un amante. Fundó el Teatro Ulises, formó y financió el patronato para la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Chávez. Se convierte en mecenas de personajes como Andrés Henestrosa, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Celestino Gorostiza, Roberto Montenegro, Julio Castellanos, y el pintor Manuel Rodríguez Lozano", se lee en el blog antes mencionado.

Antonieta Rivas Mercado tenía 19 años cuando se casó con Albert Edward Blair, un inglés radicado en Estados Unidos y gran amigo de la familia Madero, razón por la que participó activamente en la Revolución Mexicana. Sin embargo, se divorció porque Blair quería vivir en un rancho y que su joven esposa fungiera como campesina de sus propias tierras. Tuvieron un hijo a quien llamaron Donald Antonio.

Pero los problemas no terminaron ahí: su exesposo le quiso quitar a su hijo y ella peleó sin descanso para tenerlo a su lado. Mientras esto ocurría, Antonieta Rivas tuvo un papel importante en la candidatura presidencial de José Vasconcelos Calderón, de quien fue compañera sentimental, pero fue acusado de fraude y ella tuvo que exiliarse en Nueva York y en París, Francia, donde trabajó como escritora y periodista. Con todos los problemas en su país y la pena de no tener a su único hijo, se suicidó el 11 de febrero de 1931, dentro de la catedral de Notre Dame, y con la pistola que siempre Vasconcelos traía consigo.

La catedral de Notre Dame, en París, se incendió este lunes. Todavía no hay razones claras que provocaron este incidente, el cual, terminó con una de las muestras arquitectónicas más importantes en el mundo. Hasta el momento se desconocen las pérdidas totales.