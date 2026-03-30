Robaron vehículos y pantallas al Indep

Ciudad de México.- En 2024, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) le "robaron" 211 vehículos y 50 pantallas planas de TV durante un despojo en un inmueble en Veracruz, lo que significa una pérdida de más de 23 millones de pesos para el erario del país.

En los resultados de la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007, el Órgano Interno de Control del Indep destaca que una docena de estos 211 vehículos robados ya han sido reemplacados en Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, y Querétaro, según el Registro Público Vehicular (Repuve).

Algunos de los modelos de estos vehículos son Hummer, Jeep, Honda y GMC, y todos fueron decomisados por el Poder Judicial y entregados al Indep.

Pero eso no es todo. En este inmueble también había un contenedor que había sido transferido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), en 2013, pero que fue recibido abierto y vacío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La auditoría detalla que el 17 de diciembre de 2020 fue despojado el inmueble conocido como El Sardinero, en el puerto de Veracruz, en donde se encontraban bienes asegurados por el Poder Judicial y entregados al Indep para su administración, entre ellos 211 vehículos y más de 50 pantallas planas, además de un contenedor cerrado con tres sellos de "botella" identificados con los números KPd19 0440670, ML-MX0385744 y ML-MX0385745.

La auditoría también encontró que hasta el 12 de septiembre del año, el pago del siniestro se encontraba como "en proceso de documentación o en trámite", y que habían transcurrido 550 días desde la asignación del número de siniestro sin que se hubiera concluido con la recuperación por el daño sufrido, derivado de que se continuaba integrando documentación solicitada por el ajustador y previo a formalizar la reclamación ante la aseguradora.

Ante esto, el OIC alertó que en caso de no concluir con la reclamación antes de que se cumplan dos años, se corre el riesgo de que la aseguradora se niegue a cubrir el siniestro. "Además se identificó que al momento del despojo también se encontraba en las instalaciones un contenedor, del que no se especificó contenido, y del que tampoco se tienen acciones para su recuperación o reposición por parte de la aseguradora".