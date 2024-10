Declaraciones de Roberta Jacobson sobre Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Luego que circularon las declaraciones que la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, hizo sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acerca de si Estados Unidos conocía los vínculos del funcionario con el Cártel de Sinaloa, la exdiplomática hizo una precisión.

La excanciller señaló a través de su cuenta de X que "asumimos que los oficiales Mexicanos tuvieran más información que Estados Unidos", dijo.

Aclaró que la entrevista que le realizó en el pasado la revista Proceso fue en español, que no es su lengua materna, sin embargo, recalcó que ella no dijo que el gobierno de Estados Unidos le informó a Felipe Calderón sobre los vínculos de García Luna con el narcotráfico. "Yo no dije ni tampoco conozco que gobierno de EU ha dicho a expresidente Calderón que Genaro García Luna fue corrupto".

"En cualquier caso, sabemos todos que sí fue corrupto Genaro García Luna", sentenció.