Roberto Palazuelos se reúne con líderes del PRD por candidatura en QR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- En septiembre, el actor y abogado, Roberto Palazuelos, externó a EL UNIVERSAL su ambiciones de postularse para ser gobernador de Quintana Roo en 2022, objetivo que parece cristalizarse luego de que este martes fuera captado junto al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRD), Jesús Zambrano, y el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro.

En una foto publicada por el periodista Salvador García Soto en redes sociales, se ve al "Diamante negro" sentado en un restaurante de la Ciudad de México junto a los líderes perredistas.

De acuerdo con García Soto, Roberto Palazuelos estaría "tendiendo" puentes rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2022.

No obstante, planteó el también columnista de esta casa editorial, el actor podría competir en los comicios del año entrante con una candidatura en coalición, como lo ha hecho el PRD en elecciones.

Gobernaré a Quintana Roo como si fuera una empresa: Roberto Palazuelos. Palazuelos, quien vive en Quintana Roo desde hace 23 años prometió, en entrevista con EL UNIVERSAL, que en caso de hacerse con la victoria electoral, buscará poner orden y hacer del estado uno de los más productivos del país.

"Ya llegó el momento de ser candidato para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Me tomó tiempo ponerme firme en que quería hacerlo. Tenía muchos partidos interesados pero ya me decidí con uno. El miércoles tuve un desayuno y las encuestas me favorecen, estoy seguro de que me convertiré en el nuevo gobernador de Quintana Roo", dijo en septiembre pasado.

El "Diamante negro" opinó que el estado en el que radica y donde tiene sus hoteles y además nació su hijo no necesita de políticos. Confió en que la historia ha demostrado que lo que se necesita es de gente que quiera que el estado crezca y se vuelva uno de los más productivos, ya que tiene todo para ser uno de los lugares más ricos del país.

"De todos los candidatos que están sonando ahorita yo soy el más preparado por mucho, soy muy bueno debatiendo y voy a arrasar en los debates. Conozco las problemáticas del estado muy a fondo en temas de seguridad, su grave endeudamiento, cómo lo han endeudado administraciones anteriores, sus graves problemas con la ecología, yo soy un experto en todos esos temas, llevo 25 años viviendo en Quintana Roo. Nadie lo va a poder hacer mejor que yo", asegura.

De acuerdo con lo dicho, entre sus cualidades está, precisamente, que no es un político tradicional.

"Seré un candidato ciudadano; soy un ciudadano harto de los políticos que han gobernado y que prometen cambiar las cosas", subrayó el empresario.