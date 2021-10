Robles asegura que no busca salir de prisión para ir a restaurantes

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, afirmó que no busca salir del penal de Santa Martha para ir "a restaurantes lujosos".

Durante la audiencia realizada este miércoles por la tarde en la que un juez federal confirmó mantener a Robles en prisión preventiva justificada, la única que pudo hacer uso de la voz, además del juzgador, fue la exfuncionaria.

Así lo informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, quien relató que la exsecretaria de Estado le pidió al juez revisar bien los documentos aportados por la Fiscalía General de la República para acreditar que existe riesgo de que se dé a la fuga.

Uno de esos documentos fue una licencia de conducir que contiene un domicilio distinto al que ella declaró en el proceso.

Según la FGR el domicilio de la licencia fue el que Rosario Robles alquiló cuando era titular de la Sedesol para estar más cerca de su oficina.

Sin embargo, la funcionaria señaló al juez que ese no fue el domicilio que ella rentó, por lo que el documento es falso.

Añadió que ella no busca libertad condicional para "ir a restaurantes caros" ni un trato privilegiado sino que busca que se le trate justamente.

El juez consideró que ni su estado de salud ni los argumentos de la defensa para ofrecer cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria son suficientes para conceder la petición pues aún prevalece el "elevado" riesgo de que se dé a la fuga.