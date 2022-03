Rocío Nahle respalda dichos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Rocío Nahle, secretaria de Energía, destacó que la empresa Baker Hughes, relacionada con la renta de la casa en Houston del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, tiene "presencia histórica" en Pemex.

A través de redes sociales, Nahle indicó que la empresa petrolera, constituida al fusionarse con GE Oil&Gas y Nuovo Pignone, opera en las instalaciones compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores "de lo mejor".

Ante los señalamientos de la entrega de contratos a Baker Hughes en la refinería Dos Bocas, la secretaria de Energía señaló: "En Dos Bocas ya llegaron 2 turbinas".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que un periodista que participó en el reportaje de la casa de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, "reconoce de que él no habló de conflicto de intereses, pero miren cuando viene a declarar ¡después de un mes de golpeteo!".

Sobre los contratos que pudiera tener Baker Hugues en Dos Bocas, López Obrador declaró: "puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex".

López Obrador aseguró que no se ha aprendido el nombre de Baker Hugues: "no sé de esa empresa ni conozco a nadie".