Rocío Pino, de OnlyFans a candidata a diputada federal por Sonora

Una gran cantidad de reacciones unas a favor y otras en contra ha desatado en redes sociales el anuncio de la candidatura a diputada federal por Distrito III de Rocío Pino, la influencer conocida por sus Only Fans como "La Grosera".

La candidata por Redes Sociales Progresistas (RSP) a través de su cuenta de Twitter ha respondido a sus detractores que han tomado sus aspiraciones de manera escandalosa.

"Ni siquiera me conoces y no sabes nada de mi... no has visto propuestas así que deja de estar opinando si no tienes fundamentos", se defiende.

También dio a conocer su primera propuesta. #ChichisParaTodas. Ofrece a las mujeres prótesis de senos para que reafirmen su seguridad.

"Mujeres empoderadas, felices y muy seguras... produciendo un chingo de lana para el bienestar de ellas y su familia. Pa´ muestra aquí me tiene".

"Pues sí tienes a un familiar ya sea mamá, hermana, pareja, prima que tuvo cáncer de mama y le extirparon los senos, se los vamos a reconstruir para que se sientan seguras y bonitas otra vez. Y si simplemente por que se quieren sentir más segura, les vamos a poner pechos".

Se defendió contra quienes la critican y le dicen que es una inexperta en la política y que solo tiene una imagen erótica y no tiene nada que aportar a los sonorenses.

"Prefiero enseñar mis chichis que enseñar la cara de rata y hacerme el inocente, cual político en campaña".

"A todos esos que, en lugar de alentarte y apoyarte, te asustan diciéndote que no vas a poder, hay que mandarlos mucho a la chingada. Al final siempre se equivocan", externó.

Por declaraciones pasadas hechas por la propia influencer de 32 años de edad, a través de su plataforma de suscriptores, monetiza al mes alrededor de medio millón de pesos.