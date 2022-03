Rodríguez Ceja sin conflicto de interés ante el Fondo Petrolero

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, declaró no tener ningún conflicto de interés para su desempeño imparcial como miembro representante del Estado ante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP).

En su declaración inicial de intereses que presentó ante el FMP dentro del plazo establecido, manifestó bajo protesta de decir verdad, que en los últimos dos años o en la actualidad, tuvieron lugar los siguientes hechos propios, y que tiene conocimiento de los hechos correspondientes respecto a su cónyuge o concubinario y demás dependientes económicos.

Ninguno de ellos como tampoco la propia gobernadora, ha tenido empleos, cargos o comisiones en empresas subsidiarias o filiales susceptibles de ser asignatarios o contratistas o de prestar a la Nación, los servicios de comercialización de hidrocarburos o en alguna institución financiera susceptible de participar en las actividades afines al objeto del Fondo.

Tampoco han tenido actividades en calidad de asesores, prestadores de servicio o similares en empresas relacionadas con los hidrocarburos o en alguna institución financiera.

Declaró que no han participado de forma directa en el capital social de cualquier sujeto, como tampoco son deudores o acreedores en alguna empresa, subsidiaria o filiales susceptibles de ser asignatarias o contratistas.

No aceptaron algún tipo de donativo, beneficio en dinero o en especie o reembolso, superior a la cantidad de 10 veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México, durante el periodo de un año calendario, de parte de cualquier sujeto, incluyendo empresas subsidiarias o filiales.

Además, informó que no enfrentan algún proceso o procedimiento legales a favor o en contra de cualquier sujeto, relacionado con Pemex o subsidiarias o filiales o empresas privadas contratistas susceptibles de ser asignataria o contratistas de servicios de comercialización de hidrocarburos.

En su declaración se asegura que no enfrentan procesos o procedimientos legales a favor o en contra de cualquier sujeto o empresas subsidiarias o filiales susceptibles de ser asignatarios o contratistas o de prestar servicios de comercialización de hidrocarburos.

Victoria Rodríguez Ceja se comprometió a informar al Comité Técnico del Fondo, de cualquier asunto en el que pudiera encontrarse en un posible conflicto de interés respecto de las decisiones de ese órgano Colegiado, y abstenerse de conocer y participar en él, en caso de que dicho conflicto se presentara.