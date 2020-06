Rompen quorum de Comisión que busca sancionar a "El Bronco"

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, no pudo sesionar por falta de quorum y con ello no se discutió un proyecto de dictamen para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, por desvío de recursos para gestionar firmas a favor de la candidatura presidencial independiente de "El Bronco", durante el proceso electoral de 2018.

A las 11:30 horas de este lunes, cuando estaba previsto el inicio de la sesión, sólo estaban presentes, el presidente de la comisión, Arturo Bonifacio de la Garza, y los también diputados de MC, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, así como el priista Jorge de León y Claudia Tapia, que tras renunciar a Morena, formó la fracción Independiente Progresista.

No acudieron en ningún momento a las instalaciones del Poder Legislativo, los tres diputados del PAN, Samuel Villa, Laura Itzel Castillo y Nancy Olguín, así como la panalista María Dolores Leal Cantú, y el coordinador del PT, Asael Sepúlveda.

Con la presencia de solo cinco legisladores, y dado que se requería uno más para que se alcanzara quorum, ya que son once los integrantes de la Comisión Anticorrupción, se pospuso el pase de lista para las 12:00 horas, como marca el Reglamento Interior del congreso.

Pero a partir de las 11:44 horas se registraron varios hechos "extraños", que impidieron los trabajos de la Comisión Anticorrupción y salvaron una vez más, por el momento, al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario general de Gobierno, aseveró la diputada de MC, Mariela Saldívar.

Agregó que a 11:44 horas en la imagen del circuito cerrado del Congreso aparecían los cinco diputados de la Comisión, el Secretario Técnico y el diputado Luis Donaldo Colosio (que no es miembro de la Comisión), pero no estaban los legisladores del PAN, PT, Panal, y Morena, que forman parte del grupo de trabajo.

A las 11:47, Claudia Tapia toma o hace una llamada, y se retira del vestíbulo en donde estaba instalada la Comisión Anticorrupción.

A las 11:52 horas aparece de nuevo en el video Claudia Tapia que atraviesa el vestíbulo y sale del salón en donde iba a sesionar la Comisión y a las 11:54 horas se le observa afuera del recinto, a unos dos metros de la puerta de entrada, utilizando su celular.

A las 12 horas, cuando se tomó el pase de lista y Tapia Castelo no estuvo presente, según el video del circuito cerrado, aparecía en el exterior del Congreso atendiendo o haciendo una llamada con su teléfono inalámbrico.

Tapia después alegaría que sí acudió a la sesión, pero se levantó a tomar agua, y por eso a la hora del pase de lista, sólo había cuatro legisladores. "Aquí en la transmisión en vivo se le ve a la diputada yendo y viniendo a la puerta del Congreso, se le ve dialogar con el encargado de seguridad y con otras personas", replicó Saldívar.

Asimismo, dijo que según los videos del circuito cerrado, la diputada de Morena, Beatriz de los Santos, también integrante de la Comisión, llegó a 11:50 horas e ingresó al Congreso por la planta baja, pero no llegó a la hora del pase de lista, diez minutos más tarde. De los Santos alegó que su retraso se debió a las nuevas reglas sanitarias que se pusieron en práctica debido al reciente brote de covid-19 que afectó a cinco personas del Poder Legislativo.

Ante estos hechos, cuestionó Mariela Saldívar, en alusión a Claudia Tapia "¿Quién llegó y luego se ausentó 12 minutos para no estar en el pase de lista oficial? Y en referencia a Beatriz de los Santos, preguntó ¿Quién llegó y en 9 minutos no pudo ingresar al salón que estaba a un minuto?

Entonces, replicó, ¿Quién les está mintiendo, diciendo que "están", pero "no están?" Asimismo, preguntó por qué se cortó misteriosamente la transmisión del circuito cerrado, y "¿quién está protegiendo a 'El Bronco'".