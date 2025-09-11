Rosa Icela destaca avances en seguridad junto al Gabinete

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez dijo que en el tema de la seguridad en México "vamos saliendo bien con buenos resultados", esto, durante el episodio 22 del podcast "La Moreniza" junto a Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena.

La titular de la Segob reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y al denominarlo como un "colectivo", dijo que "hay generosidad y una solidaridad de todos los compañeros", a quienes reconoció por todos los días reunirse a las 6 de la mañana junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir los delitos en el país.

"Hay un gabinete, es un colectivo el que va tomando decisiones, cada quien en el tramo de su responsabilidad, pero lo más fundamental es que hay una generosidad una solidaridad de todos los compañeros".

En la reunión, junto a la senadora por Baja California, Julieta Ramírez, y el militante de Morena, Miguel Torruco, Rosa Icela Rodríguez dijo que "tenemos que ir caminando hacia una sociedad mejor" en la que, comentó, no haya ningún sólo delito porque simbolizan el "dolor que tiene México".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su último reporte de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Marcela Figueroa, informó que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, los primeros 11 meses del gobierno de Sheinbaum, se registró una disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Sobre el tema de la pacificación del país, la titular de la Segob recordó que mientras se avanza en el combate a los delitos, la mandataria federal "siempre está pendiente" de las cosas que ocurren en los estados.

"Los mexicanos y las mexicanas, sepan que la Presidenta está siempre pendiente de cómo en este país ocurren, en algunas zonas, fenómenos delictivos. Pero que hay personas el ejército, la Marina, Seguridad y las autoridades estatales, pendientes de lo que pasa en esos lugares donde hay esos fenómenos delictivos".

Agregó que "hay trabajo disposición y resultados", al tiempo que reconoció el profesionalismo de los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Por su parte, la líder morenista dijo que la Presidenta está siendo apoyada a nivel nacional por Gobernadores y Gobernadoras de la oposición como en Coahuila, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León.