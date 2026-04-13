Rosa Icela Rodríguez participa en toma de datos biométricos para CURP

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), participó en la

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para la actualización de su Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.Lareiteró lade las personas para fortalecer sus derechos.Junto a Rodríguez, participaron en estaotros funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,; y el subsecretario de Gobernación,"Desde elgarantizamos que cada persona cuente con una, verificable y protegida para fortalecer sus derechos", dijo Rodríguez.Ladestacó meses atrás losen lade lay aseguró que "nos ha ido muy bien".Indicó que ya se contaba con el: "Que sepan los mexicanos, las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y es precisamente para que ayuden estos datos en la".dijo que lano solamente se trata de un, "sino de unaen la forma en que el Estado reconoce yde las personas como un derecho".Este no es un proyecto aislado, sino parte del compromiso de la presidentade proteger estea la identidad y hacer de la CURP el documento principal en el país, mediante el cual pueden brindarse de manera más eficiente, segura y accesible los; además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal.Añadió que este proceso permitirá avanzar hacia un modelo en que lapueda ser adoptada de manera progresiva en toda la población del país, fortaleciendo la confianza en los registros y en los servicios públicos.