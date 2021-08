Rosario Robles "merece vivir su proceso en libertad", dice su hija

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, aseveró que su madre merece vivir su proceso en libertad, pues se trata de un derecho y no de un deseo, esto a dos años de que la exfuncionaria fue arrestada por el caso de "La Estafa Maestra".

En entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Moguel pidió justicia para su madre: "la justicia es que Rosario pueda vivir su proceso en libertad. Reitero de que se trata de un venganza".

Agregó que dos años después de que fuera encarcelada, un juez indicó que la prisión preventiva, la medida cautelar que se le dictó a Robles es excesiva y dijo que incluso un colegiado está revisando la medida.

"Yo tengo esperanza en que las autoridades actúen conforme a la ley, mi madre no debió haber pisado nunca la cárcel", dijo.

Relató que incluso otros funcionarios han tenido la oportunidad de llevar su proceso en libertad; "mi madre merece estar libre, no es un deseo es un derecho", aseveró.

Mariana Moguel recordó que su madre no fue detenida en una frontera, si no cuando se presentó voluntariamente ante un juzgado.

"Se presenta voluntariamente, el delito no es grave. Merece vivir su proceso en libertad, ni siquiera en prisión domiciliaria, una de las medidas cautelares. Merece enfrentar su proceso que le permita comprobar su inocencia", dijo.

Y agregó: "México está en deuda con el principio pro persona, con la presunción de inocencia. Hoy México tiene muchas deudas y una de esas es la justicia no solo por Rosario Robles, la justicia por miles de mujeres y hombres que están en reclusión con pruebas fabricadas, como la licencia fabricada hacia mi mamá, con malos debidos procesos".

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, está en prisión preventiva desde agosto de 2019, acusada de permitir el desvío de fondos por 5 mil millones de pesos (250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como "La Estafa Maestra".