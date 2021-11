Rotundo fracaso, mecanismo Covax para distribuir vacunas antiCovid: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "un doloroso y rotundo fracaso" el mecanismo Covax, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la distribución de las vacunas contra Covid-19.

Al encabezar la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, López Obrador aseguró que mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax solo ha distribuido un 6% de las dosis a países pobres.

"Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable.

"Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el Covid-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94 por ciento de las vacunas, el mecanismo Covax, creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el seis por ciento. Un doloroso y rotundo fracaso", aseveró López Obrador.

Al acusar que nunca en la historia de la ONU se ha hecho algo "realmente sustancial en beneficio de los pobres", el presidente López Obrador anunció que en la próxima asamblea general del organismo mundial, México propondrá el Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar para garantizar una vida digna para aquellos que sobreviven con menos de 2 dólares diarios.

Detalló que este fondo se puede obtener del cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de los países del G20.

"Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no sólo a las consecuencias, a tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el acceso a una vida libre a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios", dijo.

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y por Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, López Obrador refirió que esta propuesta se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial; y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del G20.

"De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar", precisó.

Indicó que los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación.

"Porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos, ese dinero se queda en aparatos burocráticos, pagar oficinas de lujo, en mantener asesores o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios", dijo el Presidente.