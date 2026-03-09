Rubén Rocha imparte conferencia sobre Sinaloa
La conferencia fue organizada por la Escuela de Guerra Naval y contó con capitanes, coroneles y oficiales de México, Guatemala y China.
CULIACÁN, Sin., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Sinaloa,Rubén Rocha Moya , impartió
una conferencia magistral titulada "Sinaloa, situación política, social y económica: los retos para su transformación", ante los cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.
El mandatario estatal fue invitado por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, perteneciente a la Universidad Naval que alberga este Centro de Estudios, para exponer su ponencia ante 35 cursantes de la LIX promoción de la Maestría en Seguridad Nacional, que cursan capitanes de la Secretaría de Marina, coroneles de la SEDENA, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y además con presencia internacional, con un capitán naval de Guatemala, y un teniente coronel de China.
