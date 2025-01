Las declaraciones más polémicas de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de controversia en varias ocasiones a lo largo de su mandato debido a declaraciones que han provocado debate entre la población y la opinión pública. A continuación, se presentan algunas de sus frases más destacadas que han generado revuelo en diversos sectores de la sociedad:

-----Comparación de adicciones con discapacidad y homosexualidad

Durante su segundo informe de gobierno, en diciembre de 2023, Rocha Moya afirmó: "Adicciones, que eso es más feo, mucho más, que tener a un hijo, a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual". Esta declaración fue ampliamente criticada por comparar las adicciones con condiciones como la discapacidad y la homosexualidad, lo que fue percibido por muchos como una falta de sensibilidad y respeto hacia diversos grupos de la sociedad.

-----Respuesta a líderes agrícolas

En noviembre de 2023, el gobernador fue cuestionado sobre las protestas de los líderes agrícolas que exigían pagos pendientes. Su respuesta, cargada de confrontación, fue: "Sí. Regresen cuando le dé la gana. A ustedes no crean que les tengo miedo". Este comentario fue interpretado por muchos como una actitud desafiante hacia los manifestantes, aumentando las tensiones entre el gobierno y el sector agrícola.

-----Comentarios sobre la violencia en Sinaloa

En su tercer informe de gobierno, celebrado en noviembre de 2024, Rocha Moya reconoció la existencia de violencia en el estado, pero minimizó su impacto, instando a la población a no tener miedo ni paralizarse. "Tenemos una propaganda que han hecho que en Sinaloa no se puede estar por la violencia, en efecto, la tenemos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarlos", señaló. Sus palabras fueron vistas por algunos como una forma de restar importancia a la gravedad de la situación de seguridad en la entidad.

-----Negación de vínculos con el narcotráfico

En agosto de 2024, el gobernador negó cualquier vínculo con el narcotráfico tras las declaraciones de Ismael 'El Mayo' Zambada que involucraban a políticos en reuniones con miembros del crimen organizado. Rocha Moya enfatizó: "No tiene nadie del crimen organizado qué citarme a una reunión para resolver un problema. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones". A pesar de su negativa, esta declaración generó dudas y especulaciones en torno a la relación entre la política y el crimen organizado.

-----Manejo de la violencia en septiembre y noviembre de 2024

En medio de una ola de violencia en septiembre de 2024, el gobernador pidió a la población "estar tranquila" y aseguró que los hechos eran focalizados y atendidos por los tres niveles de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que podrían surgir nuevos eventos de violencia. Posteriormente, el 24 de septiembre, Rocha Moya instó a los maestros a retomar las clases presenciales, generando críticas por presionar a los docentes para asistir a las aulas en medio de la inseguridad.

El 26 de noviembre, ante la persistente violencia, Rocha Moya negó que Sinaloa estuviera en un estado de excepción, pero lamentó que los estudiantes no asistieran a clases, asegurando que se estaban llevando a cabo operativos especiales de vigilancia en los planteles educativos. A su vez, pidió a los padres de familia que no difundieran rumores sobre una situación de crisis en el estado.

En su comparecencia ante los diputados locales, el 29 de noviembre, el gobernador exhortó a la población a no caer en el pesimismo ni en la inmovilidad, reiterando que existían operativos de seguridad para restaurar la tranquilidad en la región.