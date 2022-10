Ruiz Massieu se "destapa" para el 2024; "sí quiero se Presidenta"

A-AA+

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, se declaró interesada en participar en las elecciones presidenciales de México en 2024.

Entrevistada por Genaro Lozano en Foro Tv, la priista dijo: "Sí quiero ser presidenta de México".

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de 43 personajes a los que considera posibles candidatos presidenciables para el 2024 por parte de lo que denomina el "bloque opositor", en el que no aparece la senadora priista.

Antes de ser senadora, Ruiz Massieu fue secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además del "destape", la priista explicó por qué votó en contra del proyecto para que las fuerzas armadas permanezcan en labores de seguridad hasta el 2028.

"Nadie está plantenado dejar de la noche a los estados ni la posibilidad de las fuerzas armadas", señaló Ruiz Massieu quien dijo que "votar en contra no significa decir que mañana despierto y ya no hay ni fuerzas armadas ni Guardia Nacional (...), pero como país democrático tenemos que apostarle a que poco a poco regresen a sus labores habituales".

Quién es Claudia Ruiz Massieu

En el PRI ha sido diputada, consejera y presidenta del CEN, así como dirigente en la fundación Colosio.

Es licenciada en derecho por la Universidad Anáhuac, pero también tiene estudios en filosofía jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Ruiz Massieu es hija de José Francisco Ruiz Massieu y de Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, así como de Raúl Salinas de Gortari.