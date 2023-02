Sabemos de las presiones sobre Plan B, dice Cossío a ministros

A-AA+

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a los integrantes del Máximo Tribunal del país, a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado Plan B electoral.

Desde el Zócalo capitalino, durante la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que las y los ministros están siendo sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al "talante democrático" de los juristas para reconocer que el Plan B "tiene un serio potencial invalidatorio".

"Sabemos de las dificultades que es su trabajo implica y de las presiones que están siendo sometidos por parte de quienes pretenden apoderarse del sistema electoral mexicano. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades de los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio, y que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza", declaró.

El ministro en retiro dijo que frente a la posibilidad de que el Plan B sea invalidado, "desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

"El Presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren total o parcialmente sus reformas electorales. El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas, al contrario, los ministros podrían ser señalados por corruptos y desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que regulan los procedimientos electorales. El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales, los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes, o si distorsionan las votaciones en las que participen", indicó.

Denunció también que el Ejecutivo Federal ha dicho si los ministros rechazan su reforma, serán aliados de la oposición; "y esto no es así, los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios solo si debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos y la delincuencia organizada pueda determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares".

José Ramón Cossío dijo que en las próximas semanas, las y los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento.

"Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán de que no son ciertas las expresiones del Presidente. Decirle a la señora si a los señores ministros y ministras que confiamos en ellos en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país", concluyó.