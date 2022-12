¿Sabes cómo surgió el famoso Goya de la UNAM?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Quién no ha escuchado el famoso Goya de la UNAM. ¿Pero sabes cómo surgió? Cuentan que su creador fue Luis Rodríguez, un joven preparatoriano, a quien por su extrema delgadez lo apodaron "Palillo".

Fue durante la primera mitad de los años 40 que este muchacho se las ingenió para negociar con los encargados de los cines aledaños a la Preparatoria el acceso de algunos estudiantes que preferían este entretenimiento a las cátedras escolares.

Los cines eran el Río, el Venus y el más cercano a la preparatoria se llamaba Goya.

Y entonces, cuando los muchachos buscaban irse de "pinta" al cine, gritaban ¡Goya!. Fue así que surgió la porra universitaria, que hoy en día corean todos los alumnos de la UNAM. Y que dice:

¡GOYA! ¡GOYA!

¡CACHUN, CACHUN, RA, RA!

¡CACHUN, CACHUN, RA, RA!

¡GOYA! ¡¡UNIVERSIDAD!!



Del Toro lanza su primer Goya

El jueves 17 de noviembre el cineasta Guillermo del Toro recibió el doctorado honoris causa por su contribución a la cinematografía y otras artes, esto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Del Toro aseguró que fue el primer goya que expresa en su vida y destacó su agradecimiento a la Universidad, y que ha sido una parte integral del alma de la cultura mexicana.

"Es una sensación muy bonita recibir el honoris causa de la Universidad", expresó.

También comentó que hay una noción de que la única pobreza posible en el horizonte es la material, pero que la pobreza cultural y espiritual es igual de brutal.

"La abundancia cultural espiritual de México está en manos de muchas gentes de muchas instituciones, pero no una está siempre ahí y es uno de sus principales deberes", dijo.

De igual forma dijo que el país atraviesa un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura, por lo que es importante darle prioridad a estos campos para la identidad del mismo.

"Negamos la ciencia no queremos el conocimiento y creemos que la cultura es algo accesorio y superficial, la realidad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos, vengan del agua o de un espejo, es el reflejo el que te hace tener identidad en la cultura", aseguró.