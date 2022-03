Sacerdote lasallista abusó de muchos menores y ya se fugó, acusa víctima

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- El cura Francisco Serrano Limón, exmiembro de la congregación religiosa Hermanos La Salle, abusó por años de muchos menores y actualmente nadie sabe de su paradero, aseguró Jorge Flores Silva, víctima de este religioso.



El pasado 16 de marzo, la congregación religiosa Hermanos de La Salle le ofreció a Jorge Flores una disculpa pública por estos abusos.

"Sí, hay casos denunciados ante la PGJ, uno denunció casi al mismo tiempo que yo. Se enteró y pues denunció. Hay muchas víctimas que no se acercan y son personas que quieren olvidar, y no voy a decir nombres, ni siquiera del que pronto le van a hacer la disculpa pública, pero sí, hay varios que se me acercaron, personas que ya son papás y que prefieren olvidarlo", aseguró Jorge Flores en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire .

Jorge, que cuando tenía catorce años de edad fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote aseguró que luego de presentar su denuncia en 2018, el cura huyó del país ante el temor de ser detenido y actualmente no se sabe dónde se encuentra.

"Me dijeron muchas cosas, inclusive hay una, y no es oficial pero se sale del país porque pensaba que se iba a venir lo fuerte, yo nunca quise causar escándalos, yo me dirigí específicamente para sanar y porque yo me sentía también cómplice, cuando yo supe de las otras víctimas que había yo me sentía cómplice".

Jorge Flores indicó que luego de realizar la denuncia, una de las primeras cosas que solicitó fue que Serrano Limón dejara de formar parte de la congregación religiosa Hermanos La Salle.

"La primera cosa que yo pedí cuando denuncié y me acerqué a La Salle fue que lo retiraran y que me dieran la carta de El Vaticano firmada por el papa Francisco para que me dijeran que ya no estaba dentro de la congregación, eso es lo único que sé".

Francisco Serrano Limón, hermano del exlíder Provida, Jorge Serrano Limón, está relacionado con la sociedad secreta El Yunque, una organización católica y de ultraderecha que por muchas décadas mantuvo su fortaleza en su secrecía, ha formado militantes para el combate político en México con el único objetivo de buscar instaurar, por la vía de la toma del poder político, un régimen muy parecido al que existía en España con Francisco Franco, quien gobernaba a lado de la Iglesia.

"Sí estaba muy pesado este asunto de denunciar a Serrano Limón porque estaba en El Yunque [...] Yo a los 17 años sabía que El Yunque era algo, pero para mí no era importante, hasta que empiezo a leer y revisar todo eso sí te da preocupación, inclusive cuando yo estaba mal y le pido ayuda a maestros que son del Colmex y la UNAM me dicen ´no lo hagas, si no quieres sufrir no lo hagas porque ellos no se van a quedar callados y van a hacer de todo para que no pase´ y también es eso lo que me frenó por mucho tiempo".

El hecho representa un suceso histórico en México, pues se trata de la primera disculpa pública de una congregación religiosa a una víctima de abuso sexua

Jorge dijo que Francisco Serrano Limón destrozó su vida y le arrebató sus ganas de vivir. "Destrozó mi vocación, destrozó mi vida sin importarle nada porque yo tenía esas ganas de ser religioso desde chiquito [...] Yo me sentía muerto en vida, él cuando abusó me mató".

A través de un comunicado, Spes Viva, A.C. dio a conocer la disculpa ofrecida a Jorge Flores por los abusos sexuales, de conciencia y de poder infringidos durante su niñez y adolescencia.

"Disculpas dadas a víctimas son aplaudibles por disruptivas, no obstante, de ninguna forma deben interpretarse como la vía ideal para dirimir los delitos de abusos sexuales y las devastadores consecuencias que acarrean. En México urgen cambios de orden legislativo y judicial que terminen con la rampante impunidad, donde las complicidades entre los poderes se traducen en encubrimientos que violan derechos humanos de las víctimas y operan a favor de la poderosa institución eclesiástica", señala el comunicado.

Jorge Flores dio a conocer este abuso sexual en el primer foro en México sobre Pederastia clerical, organizado por Spes Viva, A.C., en el año 2018.

La organización hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual clerical para que realicen sus denuncias ante las autoridades civiles correspondientes para lograr sanciones penales ejemplares.

Además, demandó a la institución eclesiástica abrir sus archivos y entregarlos a las autoridades para que los sacerdotes o religiosos que hayan incurrido en cualquier tipo de abusos sean juzgados y encarcelados.