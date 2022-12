"¡Safo!", dice AMLO sobre viajar en avión presidencial a cumbre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que analiza si viajará en aerolínea comercial o en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para asistir en la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en Lima, Perú.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal explicó que tentativamente viajaría el 13 de diciembre y al expresar "¡Safo", descartó usar el avión presidencial TP-01 para viajar a ese país sudamericano.

"¿Cuándo se va a Perú, presidente?", se le cuestionó.

"Nos vamos el día 13", respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal adelantó que solo estará presente el día que entregue la presidencia pro tempore a su homólogo Pedro Castillo.

"¿Viaja en avión militar o comercial?", se le insistió.

"Estamos viendo eso porque dependiendo si hay vuelos a la hora que se requiere, si no, será la Fuerza Aérea, pero estamos buscando que sea en línea comercial, pero si no hay la gira", dijo.

"¿Qué hora?", se le insistió en el salón Tesorería.

"Bueno, es que hay veces que el avión despega a las 6:00 de la mañana, entonces ya ni hay reunión de seguridad ni mañanera, o es muy tarde. Estamos buscando eso", explicó.

Ante la pregunta de que si se contempla usar el avión presidencial TP-01, el Mandatario federal respondió: "No, no, no, no, no, ahí sí es como dice Pedro Ferriz, safo".