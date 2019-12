Salario mínimo, ¿a quién le toca?

Ayer lunes, el gobierno mexicano anunció un aumento del 20% en el salario mínimo diario, al pasar de 102.68 a 123.22 pesos; en el anuncio, se presumió que es el mayor aumento en 44 años.

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, afirmó que los beneficiados directos serán 3.44 millones de trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Sin embargo, la medida no repercute directamente para quienes ya ganan más de un salario mínimo diario, es decir más de 3 mil 080 pesos al mes. Repercute directamente en quienes no llegan a esta cifra, pues el nuevo salario mínimo será un nuevo "piso".

Es decir, que si tú ganas al mes 4 mil pesos o más, el aumento del salario mínimo no te afectará ni beneficiará directamente.

Ahora bien, el anuncio del salario mínimo te puede favorecer de manera indirecta por el llamado "efecto faro", porque su incremento parece estar impactando otras revisiones salariales contractuales, señalan analistas de CitiBanamex en un reporte económico.

Cabe aclarar que el aumento tampoco implica un cálculo diferente para los créditos de Infonavit, pues desde 2017 se utiliza la UMA, unidad de medida.

El salario mínimo en una franja estrecha de territorio junto a la frontera con Estados Unidos es mayor que en el resto del país, debido a que allí el costo de la vida es más elevado. A partir del año próximo, el sueldo mínimo en esa zona aumentará aproximadamente el 5%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el incremento en un evento acompañado de empresariales, afirmó que aún falta mucho por hacer.