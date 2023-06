Sale otra acusación contra Tenoch Huerta

A-AA+

Luego de que la saxofonista María Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta como un violentador y lo acusó de ser un "depredador sexual", la actriz Fernanda Tosky aseguró que ella también fue víctima del actor.

A través de Twitter, Tosky explicó que ella tuvo una mala experiencia con el actor de Marvel hace siete años.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito, en mi experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual", escribió la actriz en apoyo a un cartel dedicado a la denuncia de Ríos bajo el hashtag #yotecreoelena.

"Sólo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos".

Tras su revelación, Fernanda fue cuestionada en redes sobre la razón de hacer la denuncia "tantos años después"; en respuesta, afirmó que había sido un proceso complicado del que tardó tres años en contarlo.