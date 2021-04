Salgado Macedonio acusa que el INE lo hostiga con fiscalización

Este domingo Félix Salgado Macedonio volvió a encabezar una marcha para exigir que le restituya la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero que le retiró el Instituto Nacional Electoral (INE) por no haber prestado sus gastos de precampaña.

En el mitin, después de marchar de la Diana al zócalo de Acapulco, Salgado Macedonio aseguró que no hay ningún motivo jurídico para que el Tribunal Federal Electoral no le restituya su candidatura.

"En el tribunal si son abogados no como en INE que son puro achichicles de los partidos", dijo.

INE me hostiga mientras otros candidatos comen en restaurantes de lujo: Salgado Macedonio

Salgado Macedonio acusó al INE de hostigarlo a través de la fiscalización, mientras el candidato de "enfrente", en referencia a su principal contrincante, el abanderado de la alianza entre PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, afirmó, viaja en avión, come en restaurantes de lujo.

"Aquí están los INE, me están fiscalizando este evento, pese a que no soy candidato, en esta ocasión vengo como ciudadano", dijo.

Durante todo la marcha el único blanco fue el INE y su presidente Lorenzo Córdova.

"Fuera el INE corrupto", gritaron incesantemente durante todo el recorrido.