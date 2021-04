Salgado y Delgado devuelven al INE cerca de 20 mil pesos de los gastos de precampaña

Félix Salgado y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entregaron al INE 19 mil 872 pesos, gasto que el órgano administrativo electoral señala que no fue reportado como parte de lo erogado en precampaña tampoco registrada.

En la manifestación instalada a las afueras del INE, se hizo una colecta para juntar el dinero, el cual se metió en una bolsa de plástico transparente y se buscó entregar a la Oficialía de Partes del Instituto.

Félix Salgado, Mario Delgado y Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, ingresaron a las instalaciones del organismo, pero al llegar a la oficina correspondiente la encontraron cerrada.

Sergio Gutiérrez hizo una llamada para informar que se pretendía hacer una entrega y se volvió a abrir la Oficialía de Partes del INE.

Entregaron la bolsa con el dinero y un recibo del cual pidieron acuse.

"Es la cantidad que aparentemente el INE detectó como presunto gasto de precampaña", expuso Mario Delgado.

El dinero fue metido a un sobre amarillo el cual fue sellado.

Se necesitan consejeros "patriotas, honestos y demócratas": Delgado

El dirigente nacional de Morena aseguró que se necesitan seis consejeros "patriotas, honestos y demócratas", para echar atrás el proyecto del INE que pretende no regresar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón.

"Ya está circulando un/nv proyecto de resolución, tiene que ser discutido por el pleno, debatido por los consejeros y representantes del partido (...) hay 11 consejeros, necesitamos seis patriotas, honestos, demócratas", expresó Delgado Carrillo.

El proyecto de resolución sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que el Tribunal Electoral ordenó al INE volver a revisar, quedó listo esta mañana y contempla no regresar las candidaturas a las gubernaturas de sus respectivos Estados.

"Es un proyecto de resolución que no hace caso al Tribunal Electoral e insiste en dejarnos fuera a la mala. Están planteando, ya encontraron y le pusieron número a la gran infracción que Félix Salgado Macedonio cometió, una foto, un video en Facebook que según los contadores, vale 19 mil pesos, esa es la falta, de ese tamaño es la injusticia que quieren cometer", expresó.