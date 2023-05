"Salieron '2 o 3 cosas buenas' de reunión con AMLO: Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la tarde del 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con integrantes de su Consejo Económico Asesor en Palacio Nacional, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que "estuvo buena la comida".

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas detalló que la reunión "le va a dar diarrea a mucho loquito".

"Ciro, le va a dar diarrea a mucho loquito que todavía no entiende cómo funciona esto. Estuvo buena la comida... salieron 2 o 3 cosas buenas qué hay que compartir", escribió el empresario a un video que tuiteó el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario.

Ciro le va a dar diarrea a mucho loquito que todavía no entiende cómo funciona esto . Estuvo buena la comida... salieron 2 o 3 cosas buenas qué hay que compartir.



Buenos dias y feliz Miércoles!!! https://t.co/DiU5O9ZSKd — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 17, 2023

A la reunión llegaron empresarios como Daniel Chávez Morán, de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, de Biopapel, Germán Larrea, de Grupo México; Bernardo Gómez, de Televisa; Carlos Hank, grupo Banorte; Alejandro Ballieres, de Grupo Bal; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles y Carlos Slim, de Grupo Carso.

¿Cómo es la relación de Salinas Pliego con AMLO?

En diciembre de 2022, el dueño de Elektra presumió la buena amistad que tiene con el mandatario "para todos los pobres inocentes que no creen" en ella.

Por medio de Twitter, el dueño de TV Azteca compartió un video, en donde se escucha "de la boca del mismo presidente" relatar que Salinas Pliego le reconoció su triunfo al Gobierno capitalino "y a partir de ahí buenas relaciones, sin problema".

"Para todos los pobres inocentes que no creen en nuestra buena amistad... ahí les dejo de la boca del mismo presidente", se lee en el tuit.

Asimismo, recalcó el derecho a tener pensamientos distintos. "Eso no significa que estamos de acuerdo en todo, significa que siempre nos damos el derecho a tener pensamientos distintos y a pesar de eso llevarnos muy bien".