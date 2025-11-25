Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias
Las acusaciones de Pedro Salmerón contra Román Meyer generan controversia en torno al Archivo Agrario. Detalles aquí.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Pedro Salmerón, director del ArchiVo General Agrario (AGA), acusó que este proyecto aún no ha sido concluido porque el edificio no se termina de construir, por lo que lleva dos años cerrado.
"Ya me cansé de callar", expresó Salmerón Sanginés en redes sociales, al declarar que "el edificio no se termina y se inunda".
Además de esto, señaló a Román Meyer Falcon, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y responsable de la obra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tener un cargo nuevo y ser "estrella de Once Noticias", donde Renata Turrent es directora del canal.
Sin mostrar pruebas, también señaló sobreprecios en la obra, al responder una publicación de Meyer Falcón donde invita a ver el programa Arquitectura y Ciudad en Canal Once.
