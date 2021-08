Salud-CDMX descarta cierre de escuelas por casos positivos de Covid

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, dijo que no van a cerrar las escuelas que presenten casos positivos de Covid-19 entre la comunidad estudiantil, sino que se harán un cerco sanitario e intervención selectiva en el salón donde se hayan presentado los contagios.

"No es cerrar la escuela, es transmisión comunitaria (del virus), no hay lógica de cerrar la escuela, es la lógica de trabajar como se trabaja en albergues, en asilos, y en todos los espacios que tienen personas que conviven estrechamente y se hace una intervención selectiva a las áreas afectadas, puede ser un salón o dos salones (de clases) y en esa lógica se estará trabajando".

En conferencia de prensa, López Arellano explicó que ante la presencia de un caso de Covid-19 se hará un reporte epidemiológico y de inmediato se trasladará una brigada a la jurisdicción sanitaria que hará un cerco, que en caso de requerir muestras se canalizará a las personas al centro de salud.

"Puede quedar muy general en el lineamiento (de regreso a clases), pero es algo del día a día del trabajo sanitario de toda la Ciudad y de todas las entidades.(El cerco epidemiológico) es la investigación de los contactos directos que tienen sintomatología sospechosa, del aislamiento de inmediato, todo está previsto en los lineamientos".

La secretaria de Salud capitalina dijo que por el momento no se contempla realizar pruebas aleatorias de Covid 19 a alumnos y maestros que participen en las clases presenciales, sin embargo detalló que "aún no se descarta la posibilidad".

Recordó que maestros y alumnos, al igual que los demás ciudadanos tienen acceso a las pruebas de Covid-19 que se realizan en los diversos kioskos añadió que en la capital del país se han realizado 3.4 millones de pruebas acumuladas y de esas la Secretaría de salud ha realizado 3.2 millones de pruebas.