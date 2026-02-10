logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Salud confirma primer deceso por sarampión en CDMX

La Secretaría de Salud y la Dirección de Epidemiología confirmaron el caso tras un proceso de certificación.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 04:35 p.m.
A
Salud confirma primer deceso por sarampión en CDMX

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó el primer deceso a causa de sarampión en la Ciudad de México, en una pequeña de 14 meses, ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2025.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria explicó que el deceso ocurrió a finales del año pasado, pero el caso no había sido certificado.

Explicó que cuando el certificado de defunción no esclarece que el fallecimiento fue por sarampión, se deben hacer estudios a través de la Dirección de Epidemiología.

De esta forma, dijo que el caso fue certificado tras un proceso epidemiológico, por lo que apenas esta semana se confirmó y apareció en el boletín diario que publica la Secretaría de Salud federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"En relación con la niña que falleció en diciembre de 2025, la razón por la que no se informó, es que no se certificó como sarampión hasta el día de ayer; es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología cuando en los certificados de defunción no dice que es por sarampión", dijo.

Afirmó que este lunes se cerró dicho proceso, por lo que apenas se dio a conocer.

LEA TAMBIÉN

Cámara de Diputados instala puesto de vacunación contra sarampión

La diputada Laura Ballesteros destacó fallas en la campaña local y propuso la instalación del módulo en San Lázaro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Salud confirma primer deceso por sarampión en CDMX
Salud confirma primer deceso por sarampión en CDMX

Salud confirma primer deceso por sarampión en CDMX

SLP

El Universal

La Secretaría de Salud y la Dirección de Epidemiología confirmaron el caso tras un proceso de certificación.

Pemex reporta tres muertos por explosión de ducto en Oaxaca
Pemex reporta tres muertos por explosión de ducto en Oaxaca

Pemex reporta tres muertos por explosión de ducto en Oaxaca

SLP

El Universal

Personal realizaba labores de inyección con nitrógeno

Harfuch reporta que en 16 meses detuvieron a 43 mil personas
Harfuch reporta que en 16 meses detuvieron a 43 mil personas

Harfuch reporta que en 16 meses detuvieron a 43 mil personas

SLP

El Universal

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, la SSPC reporta 43 mil 438 detenciones y más de 327 toneladas de droga aseguradas.

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos
Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos

SLP

El Universal

Ovidio Guzmán, líder de Los Chapitos, enfrenta cargos federales y podría recibir condena reducida.