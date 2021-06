Salud reconoce alza en contagios en BCS

La Secretaría de Salud en Baja California Sur reconoció que se registra un incremento de contagios Covid-19, el más alto desde el inicio de la pandemia, incluso, superando los 400 casos diarios confirmados, por lo que urgió a la población a extremar precauciones.

El titular de la dependencia, Víctor George Flores, anunció este lunes que en el monitoreo epidemiológico durante el fin de semana se registró el más alto número de nuevos contagios en apenas 24 horas, alcanzando así, de viernes a sábado, los 341 casos.

"No queremos ser alarmistas, pero sí estamos en una situación no controlada. Hasta mañana vamos a ver la realidad de los casos, si se estaría estabilizando", declaró.

Manifestó que el domingo el número de nuevos contagios bajó a unos 200; sin embargo, también se registra un aumento de hospitalizaciones y subrayó que se alcanzó una cifra de 267 pacientes que han tenido que ingresar a las áreas Covid, y de ellos 109 permanecen intubados.

"Es el mayor número que hemos tenido en nuestra historia", dijo, y añadió que se trata de jóvenes de entre 30 y 45 años en su mayoría. Precisó que del total de casos, mil 402 están en Los Cabos.

Con todo, no anunció ninguna otra medida restrictiva y enfatizó que muchas personas continúan sin "tomar conciencia".