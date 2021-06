Samuel García "aclara" que "no abandonará NL por otro cargo"

Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León, aseguró que no abandonará su cargo como titular del Ejecutivo estatal, hasta cumplir con el plazo de seis años.

"No se confundan, van a tener Gobernador de seis años, no van ganar las ambiciones y tentaciones. Voy a dedicar lo mejor de mi vida, de mi tiempo, en Nuevo León. Voy a destinar toda la capacidad de mi equipo, para poder entregar, a mis 39 años, un nuevo Nuevo León, un Nuevo León que logró hacer catarsis y que logró sacar a la vieja política", aseguró hoy al recibir la constancia que lo acredita como el vencedor de las pasadas elecciones estatales.

El emecista agregó que su estado será referente a nivel nacional e internacional, y que todos voltearán a ver los que se hace en el estado.

"Va a hacer ejemplo nacional, lo que haga Nuevo León, los demás lo van a copiar va a sonar a nivel internacional", añadió.

Por otro lado, dijo que mantendrá contacto con todos los integrantes el Congreso del Estado, pese a que sean de otros partidos políticos.

Al recibir la constancia que lo acredita como el vencedor de las pasadas elecciones estatales, García aseguró que la división de poderes será bienvenido "siempre y cuando el bien mayor sea Nuevo León".

"A los 42 diputados, a todos les digo, aquí tienen a un amigo. Bienvenido el equilibrio. Bienvenido el contrapeso. Bienvenida la división de poderes siempre y cuando el bien mayor sea Nuevo León. Queden como queden las bandas, los 42 tienen contacto directo, porque fueron elegidos por la ciudadanía", agregó.

García venció en la elección al priista Adrián de la Garza. La ventaja fue por más de 8 puntos porcentuales.

Sin embargo, el polémico político de Movimiento Ciudadano (MC), llega muy cuesta arriba, ya que tendrá que gobernar con un Congreso local en contra, y mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga en un proceso que involucra a miembros de su familia e incluso a su esposa, una influencer a quienes algunos le atribuyen parte del triunfo en esa entidad.

No obstante, las mismas cifras preliminares muestran que Samuel García tendría que gobernar con un Congreso en el que su partido no triunfó en ninguno de los 26 distritos electorales locales en juego. Por el contrario, el partido tricolor tendrá 12 diputaciones, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 10 y la coalición conformada por Morena, PT, Partido Verde y Panal con cuatro distritos. Las 16 diputaciones en juego restantes corresponden al principio de representación proporcional, es decir con base al número de votos que obtuvieron los partidos, lo cual no bastaría para Movimiento Ciudadano.

Samuel García —un político que ha protagonizado diversas polémicas en redes sociales— sería el segundo mandatario al hilo de Nuevo León en gobernar una de las principales entidades del país sin el respaldo del Congreso local, como ha sido el caso del actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón. Esta instancia es indispensable para cualquier proyecto político, pero sobre todo clave ante las indagatorias que realiza la FGR al entorno cercano del integrante de Movimiento Ciudadano.

Nuevo León es uno de los estados clave de estos comicios por ser el más rico del norte del país y albergar la segunda zona metropolitana más habitada, la de Monterrey, la cual se perfila a ganar el amigo de Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, quien fuera asesinado en la campaña de 1994.

Actualmente esta entidad es gobernada por Jaime Rodríguez Calderón, un político formado dentro del PRI, partido al renunció para postularse hace seis años por la vía independiente, siendo el primer mandatario en lograr el triunfo de una gubernatura sin el respaldo de un partido político, una situación que "El Bronco" —como se le conoce al mandatario estatal— padeció con un Congreso en contra, una situación que —de confirmarse los resultados del PREP— le tocaría enfrentar a Samuel García.