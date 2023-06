Samuel García confirma "persecución" contra priista Cienfuegos

A-AA+

Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culminó el jueves con la clausura del edificio Kalos donde tiene sus oficinas, el gobernador Samuel García Sepúlveda expresó que sí hay un seguimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el priista.

Samuel García dijo que la FGR tiene abiertas, por denuncias que él presentó desde hace dos años, cinco o seis carpetas por lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal y otros delitos contra Cienfuegos Martínez.

Dado que Cienfuegos es delegado del PRI en Coahuila, y acusó que Samuel García pretende beneficiar a Morena al ventilar las investigaciones en su contra en vísperas de las elecciones del domingo en Coahuila y Estado de México, el mandatario estatal de Movimiento Ciudadano, señaló: "Y para dejar más que claro, que no le estamos haciendo el caldo (gordo) a Morena, deseo profundamente que mi compadre Manolo Jiménez (abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD en el vecino estado), amigo de Samuel, gane la gubernatura".

Después de encabezar junto con el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, el anuncio para la construcción del parque inclusivo "Lázaro Garza Ayala", el gobernador comentó en entrevista sobre el señalamiento del priista: "Para ser claros, sí hay una persecución federal, la FGR, el área de lavado de dinero, la Seido, tiene como cinco o seis carpetas tan solo de Paco Cienfuegos".

Agregó que obviamente él conoce las investigaciones "porque hemos participado y hemos estado presentando pruebas desde que gané la gubernatura (seis de junio de 2021), y vivimos ese terror de parte del PRI que (durante la campaña) usaban ministeriales contra Colosio, contra mi familia".

"Fuimos y denunciamos penalmente todo lo que vivimos desde junio de 2021, hemos estado llevando información. pruebas; (Cienfuegos) tiene carpetas de lavado de dinero, de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, de acoso, está hasta el tronco ese wey", expresó.

"Sabemos que él es un gánster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades, pero no se las cobraban por sus tentáculos, sus influencias", declaró.

Reafirmó que perseguido sí es, porque hay carpetas de las autoridades federales contra él en las que al estado le piden que coadyuve: "A nosotros nos llegaron oficios pidiendo información de Cienfuegos, familia, primos, prestanombres, operadores, accionistas, factureras".

Prometió que el lunes dará a conocer el oficio que le envió la FGR y adelantó que "son más de 50 personas físicas, 60 o 70 morales en carpetas de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada".

Sobre el operativo de inspección que Protección Civil realizado el jueves por la noche y que culminó con la clausura del edificio Kalos, donde Cienfuegos tiene sus oficinas, comentó Samuel García: "Pues obviamente los Martínez (dueños del citado inmueble) son prestanombres, porque Medina (el ex gobernador de Nuevo León) les dio terrenos y abrieron... olvídense, naves industriales en el estado para morir".

"Y para dejar más que claro, que no le estamos haciendo el caldo (gordo) a Morena, deseo profundamente que mi compadre Manolo Jiménez, amigo de Samuel gane la gubernatura", reiteró.

El lunes por la noche, Francisco Cienfuegos dio una rueda de prensa y compartió un video con el que denunció que está siendo víctima de persecución política por parte del gobernador Samuel García y sus funcionarios.

Cienfuegos también hizo una transmisión en redes con la que evidenció la presencia de personal de Protección Civil en sus oficinas del edificio Kalos, ya que acudieron a realizar una inspección que terminó con la clausura del inmueble ubicado en el centro de la ciudad, enfrente del Palacio Municipal de Monterrey.

Al respecto, el Gobierno del Estado informó que personal del área de Administración de Riesgos y de Protección Civil de Nuevo León hizo una inspección en el inmueble, donde se detectaron 11 irregularidades o faltas en medidas de seguridad y plan de emergencias.

Un análisis interno por personal acreditado en materia de Protección Civil determinó la clausurar el edificio y se emplazó a los responsables del inmueble para que a la brevedad actualicen su plan de contingencias y presenten un plan de remediación.