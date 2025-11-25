logo pulso
Samuel García entrega tarjetas 'Ayudamos a las Mujeres' en Nuevo León

El Mandatario de Nuevo León inaugura la cancha 345 de 500 en preparación para el Mundial de Futbol 2026

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:46 p.m.
A
Samuel García entrega tarjetas Ayudamos a las Mujeres en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres", apoyo económico de dos mil pesos y acompañamiento integral que impulsa la autonomía económica de las jefas de familia.

"El Nuevo León es para las mujeres y van a ver con hechos todo lo que estamos haciendo. Cuando llegamos dijimos: el gabinete tiene que tener más mujeres que hombres, y lo logramos", expresó en el evento organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Asimismo, destacó las acciones en materia de seguridad, movilidad y justicia para las mujeres, así como la reducción del 44% de feminicidios y la ampliación de Centros Violeta, escuelas de tiempo completo y estancias infantiles.

El mandatario invitó a difundir el programa para alcanzar la meta de 160 mil beneficiarias.

Por su parte, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, reconoció a las mujeres cuidadoras.

Inauguran la cancha 345 de 500 rumbo al Mundial de Futbol 2026

Con una inversión de 10 millones de pesos, el Mandatario inauguró en la Secundaria 01 "Prof. Emilio Rodríguez Cortés", la cancha número 345 de 500 rumbo al Mundial de Futbol 2026 y que forman parte de la estrategia "Ponte Nuevo León, Ponte Mundial".

Además de fomentar la activación física en los estudiantes y prepararse rumbo al Mundial 2026, el gobernador, acompañado del secretario de Educación, Juan Paura García, anunció incentivos deportivos, como el llevar al equipo ganador de la cascarita a un partido de repechaje en el estadio BBVA.

