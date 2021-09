Samuel García financió su campaña con dinero del crimen organizado, dice diario de EU

La prensa conservadora de Estados Unidos, ligada en años pasados al entonces Presidente Donald Trump, sostiene que Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León, financió su campaña con dinero sucio del crimen organizado. Cita documentos obtenidos en México. La nota es ampliamente destacada.

"Un distribuidor de drogas asesinado recientemente en México era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por canalizar fondos hacia la campaña del Gobernador electo del estado fronterizo de Nuevo León. Los fondos de la campaña se destinaron al mismo político cuya familia fue expuesta anteriormente por Breitbart Texas por supuestamente haber lavado millones a un exlíder del Cártel del Golfo", dice Breitbart News.

Samuel Alejandro García Sepúlveda, agrega, ganó su candidatura a Gobernador en junio y se espera que asuma el cargo el próximo mes. "Actualmente, las agencias federales mexicanas lo están investigando a él y a algunos de sus familiares por presuntamente canalizar fondos ilícitos hacia su campaña para Gobernador. Como Breitbart Texas informó en exclusiva, el padre de García, Samuel Orlando García Mascorro, figura en varios archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera por presuntamente ser un testaferro del exjefe del Cártel del Golfo, Gilberto ´El June´ García Mena, y presuntamente malversar sus propiedades y cuentas", se lee en el diario digital.

Breitbart en su corresponsalía en Texas "obtuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación en curso que está llevando a cabo la Fiscalía General de México. Dichos documentos revelaron que una de las empresas supuestamente utilizadas para lavar fondos llamada Servicios y Asesorías Zulamak S.A. de C.V., era mayoritariamente propiedad del fallecido José Adrián Parrilla Correa. La compañía también incluyó a un segundo accionista principal, Javier Guadalupe Castañeda Puente, que tiene un pasado criminal", añade.

En 2014, las autoridades arrestaron a Parrilla Correa y más tarde un Juez lo condenó por el robo violento de una pequeña cantidad de efectivo. En 2016, las autoridades lo arrestaron por otro cargo de posesión de drogas después de detenerlo inicialmente por fumar mariguana. Parrilla Correa murió en 2019 cuando un hombre armado le disparó varias veces por una pequeña deuda de drogas cerca de su casa.

El medio dice que la empresa figura con el número de registro SAZ160112590, el número de expediente estatal 157987 y el número de incorporación A201601111536104525. "Sin embargo, la empresa y la personalidad comercial de los propietarios parecen ser ficticias. La sede corporativa no es un edificio lujoso, sino una casa de bajos ingresos en el barrio 10 de marzo en Monterrey, cerca de la casa de Parrilla Correa. Ese barrio se considera peligroso debido al alto nivel de actividad delictiva y narcotráfico en la zona".

"Samuel García es todo jovialidad... hasta que le tocan el tema del narcotráfico y la relación de su familia con ´El June´. Muy activo en redes sociales, donde las bromas son su especialidad, esta tarde terminó abruptamente una conferencia de prensa, visiblemente malhumorado por las preguntas incómodas que le lanzaron los reporteros y a las que se negó a responder", dijo Proceso en abril de 2021.

El entonces candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano (MC) había tenido un gran evento esa mañana 21 de abril en Cintermex para exponer su plataforma. "El joven abanderado emecista estuvo durante 45 minutos con un auditorio de unas 100 personas, a las que les habló de la forma en que gobernará el estado si el voto lo favorece en las elecciones del 6 de junio. Habló de seguridad, salud, finanzas, transporte, educación y el evento salió redondo. Con el micrófono se luce como buen orador", detalló entonces el reportero Luciano Campos Garza.

Adrián de la Garza, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue quien reactivó en campaña los señalamientos. El priista acudió a la FGR para acusar a Samuel y a su padre de lavado de dinero, a través de la adquisición de tres inmuebles en una zona exclusiva a precio muy por debajo del valor comercial. Y también de que, a través del despacho de los dos, Firma Jurídica y Fiscal SC, habían dado depósitos en efectivo a Blanca Esthela Garay Tovar, cuñada de "El June".

"Se le reiteró que explicara la relación del trabajador del despacho, de nombre Enrique González Palomares, con la familia de García Mena. Los reporteros le aclararon que no repetían preguntas de nadie. En respuesta, Samuel, con voz fría y apacible, aunque visiblemente molesto, dio por terminada la conferencia: ´De nuevo, no es por mala onda pero, jamás, como Adrián, voy a ir a pelear con ustedes. Pero no puedo permitir que mi campaña política la dicte Adrián, y que él venga a plantear preguntas desde su búnker. Con todo respeto les digo estoy abierto a todas las autoridades y a todos los requerimientos que nos hagan. No hay nada qué esconder. Muchas gracias´", publicó entonces Proceso.

Breitbart dice que la empresa Servicios y Asesorías Zulamak S.A. de C.V., y una segunda empresa llamada Grupo Renok S.A. de C.V. están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntamente utilizar recibos y documentos relacionados con impuestos para servicios y bienes.

"Según los investigadores, esas empresas no tienen empleados ni equipos para brindar esos servicios. La investigación se centra en el uso de empresas fantasma para blanquear dinero. Al parecer, algunos de estos fondos se enviaron a la campaña del político. La investigación en curso también apunta al suegro de Samuel García, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, y su presunto uso de Zulamak para mover fondos".